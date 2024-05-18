ТАСС: взрывы прозвучали в Белгороде во время ракетной опасности

18 мая, 12:29Происшествия
Фото: РИА Новости/Антон Вергун
Несколько взрывов были слышны в Белгороде во время сигнала, предупреждающего о ракетной опасности. Об этом пишет ТАСС.
Сигнал тревоги повторно запустили на территории области в 12:18 по московскому времени. Глава региона Вячеслав Гладков призвал граждан спуститься в укрытия.
Ранее местных жителей предупреждали о ракетной опасности утром 18 мая. Однако через некоторое время ее отменили.
До этого российские средства противовоздушной обороны уничтожили два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" над территорией Белгородской области.
Один человек погиб и один ранен при атаке БПЛА на село под Белгородом