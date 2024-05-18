ТАСС: взрывы прозвучали в Белгороде во время ракетной опасности

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Несколько взрывов были слышны в Белгороде во время сигнала, предупреждающего о ракетной опасности. Об этом пишет ТАСС.

Сигнал тревоги повторно запустили на территории области в 12:18 по московскому времени. Глава региона Вячеслав Гладков призвал граждан спуститься в укрытия.

Ранее местных жителей предупреждали о ракетной опасности утром 18 мая. Однако через некоторое время ее отменили.

До этого российские средства противовоздушной обороны уничтожили два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" над территорией Белгородской области.

