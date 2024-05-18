Ракетная опасность объявлена на территории Белгородской области

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Жителей Белгорода и Белгородского района предупреждают о ракетной опасности. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале главы региона Вячеслава Гладкова.

"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – говорится в его публикации.

Ранее стало известно о смерти человека в результате атаки дронов ВСУ по селу Новая Наумовка Белгородского района.

Губернатор рассказал, что мирные жители приехали в село, в котором введен режим ЧС, копать огород. Один мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Еще один человек был ранен, он сам доехал до больницы, уточнил Гладков.

