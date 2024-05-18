18 мая, 08:59Происшествия
Ракетная опасность отменена в Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Предупреждение о ракетной опасности отменили в Белгородской области. Об этом свидетельствует информация в телеграм-канале главы региона Вячеслава Гладкова.
Утром 18 мая в Белгороде и Белгородском районе была объявлена угроза ракетной опасности. Губернатор напомнил местным жителям о мерах безопасности, он призвал граждан спуститься в укрытия.
До этого женщина и ребенок погибли в результате атаки дрона-камикадзе на автомобиль в Белгородском районе. Отец пребывает в шоковом состоянии, от атаки он получил лишь ссадины. Гладков принес искренние соболезнования родным и близким.
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