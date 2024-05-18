Движение в Крылатском временно ограничат 19 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Ограничения на автомобильное движение временно введут на западе Москвы из-за велогонки "Крылатские холмы". Соответствующее предупреждение появилось на официальном сайте мэра и правительства столицы.

С 08:00 до 17:00 будут закрыты две полосы на улице Крылатской. Оставят открытыми по одной полосе в каждом направлении. Транспорт будут перенаправлять на встречное направление от дома 2а до остановки "Дворец ледового спорта".

Ранее Дептранс предупреждал, что на некоторых улицах и набережных в центре Москвы, а также на участке Садового кольца перекроют движение в связи с проведением полумарафона "ЗаБег.РФ".

Так, С 00:01 17 мая до 06:00 20 мая запрещен проезд на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста. С 20:00 18 мая до 06:00 20 мая ограничат проезд по Москворецкой улице.

