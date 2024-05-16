Движение транспорта перекроют в ЦАО в выходные из-за полумарафона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На некоторых улицах и набережных в центре Москвы, а также на участке Садового кольца перекроют движение в связи с проведением полумарафона "ЗаБег.РФ", сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

С 00:01 17 мая до 06:00 20 мая проехать нельзя будет на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста. С 20:00 18 мая до 06:00 20 мая ограничат проезд по Москворецкой улице.

При этом основные ограничения стартуют 19 мая. В частности, с 05:00 до 16:00 для движения перекроют Большой Москворецкий мост, улицу Варварку и проезд от Ильинки до Варварки. С 07:00 до 10:00 будет перекрыт Малый Москворецкий мост.

С 07:00 до 10:45 движение ограничат на участках улиц Большая Полянка от Погорельского переулка до Житной улицы, Житной от Пятницкой улицы до Мытной улицы, на Мытной от улицы Коровий Вал до Житной улицы, а также на улице Большая Ордынка.

С 07:00 до 12:45 не получится проехать по Садовому кольцу от дома 20 на Валовой улице до Новинского бульвара, по дублеру внешней стороны Новинского бульвара от улицы Новый Арбат до Смоленской площади, по съездам с улицы Остоженки в сторону Зубовского бульвара, а также по Пречистенской набережной.

С 07:00 до 13:00 придется объезжать Кремлевскую набережную, а с 07:00 до 13:45 – участок Москворецкой набережной от Кремлевской набережной до Китайгородского проезда.

С 08:00 до 12:45 для движения автомобилей закроют участок Смоленской набережной от Ростовской набережной до владения 1 на площади Луганской Народной Республики. Также будет перекрыт участок Фрунзенской набережной от Андреевского пешеходного моста до Пречистенской набережной.

С 08:30 до 12:45 перекроют движение на Ростовской, Саввинской и Новодевичьей набережных, а также в Крымском проезде.

Помимо этого, в местах временных ограничений нельзя будет парковаться с полуночи 19 мая до окончания мероприятия.

С 08:00 18 мая до 05:00 19 мая на Большом Москворецком мосту от Софийской набережной до Москворецкой улицы закроют движение для транспорта по пяти полосам. При этом сохранится проезд по одной полосе в каждом направлении.

Также с 07:00 до 10:45 19 мая организуют правый поворот с дублера внутренней стороны Садового кольца на Пятницкую улицу в районе дома 32/75, строения 1 на Валовой улице. С 00:01 до 10:45 19 мая движение будет двусторонним в 1-м, 2-м, 3-м Кадашевском и Большом Толмачевском переулках. С 00:01 до 10:45 19 мая на этих участках запретят парковку.

телеграм-канал: "Дептранс. Оперативно"

19 мая в Москве состоится всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ". Это полумарафон с синхронным стартом. С 2020 года он ежегодно проводится по всей стране – от Калининграда до Камчатки.

Московский маршрут проходит по набережным и историческим местам. Участникам предлагается несколько трасс – 1, 5, 10 и 21,1 километра.

Ранее сообщалось, что движение транспорта временно перекроют в центре столицы 18 мая в связи с проведением Московского весеннего велофестиваля и велогонки "Садовое кольцо".

