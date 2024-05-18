Помощник президента РФ Ушаков: переговоры Путина и Си Цзиньпина прошли успешно

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал успешными переговоры между Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине. Об этом он рассказал журналисту Павлу Зарубину, ролик опубликован в его телеграм-канале.

"Атмосфера очень благожелательная, с хорошим настроением лидеры пришли, очень успешно друг с другом переговорили, и поэтому когда мы сидели за обедом, уже в узком составе, то была совершенно расслабленная атмосфера,<...> То есть химия упрочилась", – отметил он.

Путин прилетел в Китай 16 мая. Его зарубежный визит стал первым с момента переизбрания на должность лидера России. Переговоры с главой Китая завершились спустя 2,5 часа после начала.

Затем Путин прибыл в Харбин, где принял участие в церемонии открытия 8-го российско-китайского ЭКСПО и 4-го российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

Кроме того, в рамках посещения города российский лидер пообщался со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

