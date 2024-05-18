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18 мая, 14:06

Происшествия

МО РФ сообщило об уничтожении двух катеров ВСУ в Черном море и на Днепре

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два катера ВСУ ликвидировали в западной части Черного моря и на Днепре. Министерство обороны рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что речь идет о быстроходных безэкипажных катерах украинской армии.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Украина и ее кураторы играют с огнем, террористически атакуя российские регионы.

16 и 17 мая ВСУ в очередной раз попытались осуществить массированную атаку на Крым, Краснодарский край и другие субъекты РФ с помощью беспилотников и безэкипажных катеров.

До этого российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ самолетного типа над северо-западной частью акватории Черного моря.

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