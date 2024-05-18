18 мая, 14:06Происшествия
МО РФ сообщило об уничтожении двух катеров ВСУ в Черном море и на Днепре
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Два катера ВСУ ликвидировали в западной части Черного моря и на Днепре. Министерство обороны рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале.
В ведомстве уточнили, что речь идет о быстроходных безэкипажных катерах украинской армии.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Украина и ее кураторы играют с огнем, террористически атакуя российские регионы.
16 и 17 мая ВСУ в очередной раз попытались осуществить массированную атаку на Крым, Краснодарский край и другие субъекты РФ с помощью беспилотников и безэкипажных катеров.
До этого российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ самолетного типа над северо-западной частью акватории Черного моря.
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