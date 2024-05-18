18 мая, 13:25Происшествия
Ракетную опасность отменили в Белгороде и Белгородском районе
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Власти Белгородской области сообщили об отмене ракетной опасности. Глава региона Вячеслав Гладков написал об этом в телеграм-канале.
18 мая сигнал тревоги звучал на территории области уже дважды.
Также сообщалось о взрывах, которые были слышны в Белгороде.
До этого местных жителей предупреждали о ракетной опасности утром.
В ночь на 16 мая средства ПВО России уничтожили два реактивных снаряда РСЗО "Ольха", одну ракету комплекса "Точка-У" и один БПЛА над Белгородской областью.
В Белгороде загорелся дом, который частично обрушился после атаки ВСУ