Ракетную опасность отменили в Белгороде и Белгородском районе

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Власти Белгородской области сообщили об отмене ракетной опасности. Глава региона Вячеслав Гладков написал об этом в телеграм-канале.

18 мая сигнал тревоги звучал на территории области уже дважды.

Также сообщалось о взрывах, которые были слышны в Белгороде.

До этого местных жителей предупреждали о ракетной опасности утром.

В ночь на 16 мая средства ПВО России уничтожили два реактивных снаряда РСЗО "Ольха", одну ракету комплекса "Точка-У" и один БПЛА над Белгородской областью.

