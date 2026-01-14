Форма поиска по сайту

14 января, 08:05

Безопасность

Мошенники начали тестировать схему обмана с использованием логотипа "Госуслуг"

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Мошенники тестируют новую схему обмана с использованием логотипа портала "Госуслуги", рассказал РИА Новости заслуженный юрист РФ, ученый-правовед Иван Соловьев.

Он объяснил, что после новогодних праздников жители страны начали массово получать рассылку якобы от "Госуслуг". Например, на электронную почту приходит письмо с логотипом портала, в котором сказано, что в Киеве зафиксирован вход в личный кабинет с нового устройства, и совет обратиться в службу поддержки по указанному номеру.

При этом, по словам Соловьева, в фейковом сообщении говорится, что если в аккаунт "заходили не вы", то делать ничего не нужно. Однако из-за того, что вход якобы фиксируется из Киева, человек проявляет готовность перезвонить по номеру-ловушке, чтобы обозначить, что он не находился в украинской столице.

Расчет злоумышленников идет на то, что потенциальная жертва испугается и возникнет ощущение беспокойства и неуверенности в сохранности аккаунта.

Если человек следует инструкции мошенников, начинается реализация многоходовой схемы обмана. Она направлена на денежные средства граждан и их недвижимость, а также на вербовку для осуществления противоправных действий.

Эксперт посоветовал немедленно удалить такое письмо, не переходить по ссылкам и не звонить по указанным номерам.

Ранее зампред правления одного из банков Станислав Кузнецов рассказал, что самой распространенной схемой мошенничества в России являются "бытовые сценарии". Злоумышленники предлагают заменить домофон, электрику и сантехнику. Кроме того, часто используется тематика доставки по почте, курьерами или через маркетплейсы.

Мошенники начали использовать ИИ для звонков от имени СК РФ

