Путин выразил соболезнования королю Таиланда после падения крана на поезд

Фото: ТАСС/ЕРА/NARONG SANGNAK

Владимир Путин выразил соболезнования королю Таиланда Маха Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаотяоюхуа в связи со сходом пассажирского поезда с рельсов в провинции Накхонратчасима. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

14 января строительный кран, задействованный в строительстве высокоскоростной железнодорожной линии в районе Сикхио, упал на пассажирский поезд, который следовал из Бангкока в город Убон Ратчатхани.

После произошедшего вагоны, в которых находилось 190 человек, сошли с рельсов. В некоторых составах произошел пожар. В результате ЧП погибли 32 человека, еще около 60 граждан пострадали.

Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки родственникам погибших. Кроме того, Путин пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ранее не менее 13 человек погибли и еще 98 получили травмы в результате схода с рельсов поезда в Мексике. Президент страны Клаудия Шейнбаум сообщила, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

