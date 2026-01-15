Форма поиска по сайту

15 января, 08:03

Общество

Москвичей призвали подкармливать птиц после обильных снегопадов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Дикие птицы в Москве после обильных снегопадов нуждаются в подкормке, рассказал ТАСС начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

Он объяснил, что подкормка осуществляется при наступлении неблагоприятных погодных условий. Для нее можно использовать, например, семена диких трав, зерна пшеницы и ячменя, кедровые орехи, засушенные ягоды рябины или боярышника. Можно также использовать свежее несоленое сало.

Кунафин подчеркнул, что в кормушки необходимо класть только свежую неиспорченную пищу. Кроме того, птицам вредны жареные, соленые, перченые и копченые продукты, а также хлеб, сдоба, пшено, фрукты и миндаль.

В столице нет специальных мест для подкормки зимующих птиц, однако есть рекомендации по развешиванию кормушек. К ним должен быть удобный подход для человека, например у тропинок в парках. Кроме того, лучше не вешать их возле детских и спортивных площадок или оборудованных трасс.

Эксперт добавил, что специализированная служба "Государственный природоохранный центр" осуществляет подкормку диких зверей на природных территориях Москвы. Для этого используются специализированные корма.

Ранее жителям города посоветовали подкармливать птиц несоленым салом, так как животный жир необходим для выживания. Первыми на запах сала к кормушке прилетят синицы, дятлы и поползни.

К ним также могут присоединиться всеядные врановые, такие как вороны, галки и сойки. Однако птицам нужно предлагать сало без соли, пряностей и копчения.

