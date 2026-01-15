Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 06:58

Политика
Главная / Новости /

WP: Израиль и Иран проводят непрямые переговоры через Россию

СМИ сообщили о переговорах Израиля с Ираном через Россию

Фото: depositphotos/dnaveh

Представители Израиля и Ирана проводят непрямые переговоры через российскую сторону. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванных дипломатов и чиновников.

Последние обмены посланиями между Тегераном и Тель-Авивом прошли в конце декабря 2025 года после того, как глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетил Москву. По информации газеты, Россия уже не в первый раз выступает посредником между этими странами.

В своих посланиях Иран и Израиль заверили, что не будут атаковать друг друга, в том числе наносить превентивные удары. В Тегеране отреагировали в целом положительно на сообщение Тель-Авива. Тем не менее власти Ирана считают, что израильское правительство оставило открытой вероятность нападения США на Иран.

Ранее СМИ сообщали, что власти США отправили авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря на Ближний Восток на фоне напряженности в отношениях с Ираном. Предварительно, на передислокацию уйдет около недели.

В свою очередь, иранские власти приняли решение временно закрыть воздушное пространство над территорией республики. Аэропорты страны на протяжении двух часов принимали только международные рейсы, имеющие специальное разрешение.

Дональд Трамп призвал протестующих в Иране захватывать госучреждения

Читайте также


политика

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика