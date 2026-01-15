WP: Израиль и Иран проводят непрямые переговоры через Россию

Фото: depositphotos/dnaveh

Представители Израиля и Ирана проводят непрямые переговоры через российскую сторону. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванных дипломатов и чиновников.

Последние обмены посланиями между Тегераном и Тель-Авивом прошли в конце декабря 2025 года после того, как глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетил Москву. По информации газеты, Россия уже не в первый раз выступает посредником между этими странами.

В своих посланиях Иран и Израиль заверили, что не будут атаковать друг друга, в том числе наносить превентивные удары. В Тегеране отреагировали в целом положительно на сообщение Тель-Авива. Тем не менее власти Ирана считают, что израильское правительство оставило открытой вероятность нападения США на Иран.

Ранее СМИ сообщали, что власти США отправили авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря на Ближний Восток на фоне напряженности в отношениях с Ираном. Предварительно, на передислокацию уйдет около недели.

В свою очередь, иранские власти приняли решение временно закрыть воздушное пространство над территорией республики. Аэропорты страны на протяжении двух часов принимали только международные рейсы, имеющие специальное разрешение.