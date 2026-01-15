Форма поиска по сайту

Сеть Rostic's завершила ребрендинг всех точек KFC в России

В России больше не осталось ресторанов KFC

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Компания "Юнирест", владеющая сетью ресторанов быстрого питания Rostic’s, сообщила о завершении ребрендинга всех точек KFC, перешедших под ее управление после ухода владельца бренда с российского рынка. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу "Юниреста".

В данный момент все рестораны развиваются под брендом Rostic’s. На сегодняшний день общее число ресторанов Rostic’s под управлением компании составляет более 1,3 тысячи. Данная сеть является крупнейшей по количеству мест продажи фастфуда в РФ.

Ранее в Rostic's опровергли появившуюся в СМИ информацию о массовых увольнениях сотрудников на фоне сведений о закрытии ресторанов быстрого питания в Москве.

В сети ресторанов быстрого питания объяснили, что заведения закрываются по разным причинам: на реновацию, ремонт, а также из-за смены локации или переоформления документов. В компании пообещали, что в скором времени часть торговых точек возобновит свою работу.

