04 декабря, 17:44

Общество
Врач Михалева: фастфуд опосредованно связан с риском появления волос на лице у девушек

Врач раскрыла связь фастфуда с риском появления волос на лице у девушек

Фото: 123RF.com/kayco

Прямая причинно-следственная связь между употреблением фастфуда и избыточным ростом волос на лице у девушек отсутствует, но существует опосредованная связь через развитие ожирения. Об этом в беседе с Москвой 24 сказала врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева.

Она напомнила, что именно фастфуд при регулярном употреблении способствует значительному превышению суточной нормы калорий, что является основной причиной набора веса.

В итоге ожирение запускает метаболические изменения, ключевым из которых является снижение чувствительности тканей к инсулину.

"Это состояние напрямую влияет на яичники, приводя к их дисфункции. В ответ на инсулинорезистентность яичники начинают продуцировать избыточное количество мужских половых гормонов, одновременно снижая выработку женских", – пояснила врач.

Это, в свою очередь, повышает рост темных и жестких волос по мужскому признаку – в области усов и бороды, груди, живота, поясницы и внутренней поверхности бедер.

То есть фастфуд является одним из факторов риска, но лишь в случае, когда приводит к ожирению.

"Сам по себе в умеренных количествах он не является прямой причиной. Аналогичные гормональные последствия могут развиться при любом типе питания, вызывающем значительный избыток калорий и последующее ожирение", – резюмировала врач.

Ранее депутаты Госдумы предложили министерству просвещения России ввести запрет на продажу в буфетах и автоматах школ вредных продуктов, в том числе газировки, чипсов и сладостей с трансжирами.

В ГД также предложили рассмотреть возможность увеличения в школьном питании доли свежих овощей, фруктов, цельных злаков и качественного белка.

"Деньги 24": москвичи стали чаще выбирать фастфуд вместо ресторанов

