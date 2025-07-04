В Госдуме предложили запретить продажу газировки и чипсов в школах

Фото: 123RF/nito500

Депутаты Госдумы предложили министерству просвещения РФ ввести запрет на продажу в буфетах и автоматах школ вредных продуктов, в том числе газировки, чипсов и сладостей с трансжирами. Об этом сказано в проекте постановления нижней палаты парламента после правительственного часа по поводу охраны здоровья школьников, передает ТАСС.

В ГД также предложили рассмотреть возможность увеличения в школьном питании доли свежих овощей, фруктов, цельных злаков и качественного белка.

Ранее замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева призвала Роспотребнадзор разобраться с нездоровой пищей в школьных буфетах и столовых. Она считает неправильным наличие фастфуда в школах.

По мнению депутата, сладкие батончики и нездоровые перекусы формируют у детей неправильные пищевые привычки, которые потом могут отразиться на их здоровье. Авксентьева также напомнила о своей инициативе помечать вредные продукты, в которых определенных веществ больше, чем в необходимой суточной норме.

