В России хотят ввести специальное диетическое питание для школьников с ОВЗ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство просвещения начало разработку диетического и лечебного питания для школьников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя главы ведомства Александра Бугаева.

По словам замминистра, сегодня около 550 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья получают бесплатное горячее питание, однако более 30 тысячам школьникам такая еда противопоказана. В связи с этим Минпросвещения начало работу по организации отдельного диабетического питания для детей с ОВЗ.

Как отметил Бугаев, министерство наладило работу по размещению на сайтах образовательных организаций меню, действующего в школьных столовых. Замглавы Минпросвещения сообщил, что в 70 регионах России каждая школа публикует эти меню.

Ранее в Госдуме предложили установить к питанию школьников одинаковые требования. С такой инициативой выступила заместитель руководителя партии "Новые люди" в нижней палате парламента Сардана Авксентьева. Она обратила внимание, что сейчас существует серьезная разница в качестве питания между столовыми школьников и депутатов.

Нутрициолог Ирина Писарева сообщала, что сладкая газировка, фастфуд и снеки считаются самой вредной едой для детей. По ее словам, в сладкой газировке содержится большое количество сахара. Кроме того, такие напитки не утоляют жажду, а вызывают желание пить еще больше.