В ГД предложили установить одинаковые требования к питанию школьников и депутатов

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К питанию школьников и депутатов необходимо установить одинаковые требования, считает заместитель руководителя партии "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева. Депутат направила в правительство РФ соответствующее предложение, передает Агентство "Москва".

"Считаю необходимым в рамках рабочей группы установить одинаковые требования к питанию школьников и госслужащих, в том числе представителей исполнительной и законодательной власти. Указанная мера замотивирует региональных депутатов и чиновников обеспечивать учащихся достойным питанием", – отметила парламентарий.

Авксентьева обратила внимание на то, что сейчас существует серьезная разница в качестве питания между столовыми школьников и депутатов.

"В то время как депутаты и чиновники получают сбалансированное, разнообразное и качественное питание, в школьных столовых часто возникают жалобы на несвежие продукты, низкое качество блюд и недостаточное разнообразие", – добавила депутат.

По ее словам, главной причиной проблемы является наличие разных поставщиков. Для школьных столовых часто выбирают поставщиков по принципу минимальной цены, а для столовых чиновников и депутатов – по принципу высокого качества.

Ранее депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Шушары Михаил Ветров выступил с предложением ввести сезонное меню в российских школах. По словам депутата, школьное питание является одной из важнейших составляющих успешного нахождения ребенка в школе, так как от этого зависит здоровье, настроение и успеваемость школьников. Как подчеркнул Ветров, в мире уже существует практика внедрения сезонного меню в учебных заведениях.