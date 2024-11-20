Депутат Ветров: стоит оценить возможность внедрения в школах РФ сезонного меню

20 ноября, 08:57Общество
Фото: depositphotos/VladimirNenezic
В российских школах могут ввести сезонное меню. С предложением оценить такой процесс организации питания выступил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, пишет RT со ссылкой на копию обращения на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
По словам депутата, школьное питание является одной из важнейших составляющих успешного нахождения ребенка в школе, так как от этого зависит здоровье, настроение и успеваемость школьников.
Как подчеркнул Ветров, в мире уже существует практика внедрения сезонного меню в учебных заведениях.
"Такой подход значительно повышает спрос школьников на еду из местных столовых, а также помогает образовательным заведениям серьезно экономить при закупке сырья и продовольствия", – сказал Ветров.
Сезонные продукты также отличаются повышенной свежестью, подчеркнул депутат.
Между тем детям не стоит давать с собой в школу лимонады и пакетированные соки. Об этом ранее рассказала врач-гастроэнтеролог консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы Минздрава Стелла Хамхоева. По ее словам, лучше пить обычную или минеральную негазированную воду.
Кроме того, негативно скажутся на здоровье ребенка чипсы, сухарики, крекеры из-за большого количества трансжиров и калорий. Также не стоит давать школьнику с собой никакие сладости.
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