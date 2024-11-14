Москвичам рассказали о возможности онлайн подать заявление на льготное питание школьников

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Москвичи могут подать заявление на льготное питание школьников в течение всего года. Сделать это можно онлайн, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Цифровизация позволила сократить общий срок рассмотрения заявления с восьми до трех календарных дней. При этом зачастую получение услуги происходит моментально. Также в онлайн-формате проходит проверка льгот для детей из многодетных и малообеспеченных семей.

Как рассказала председатель комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук, за счет развития современных информационных технологий 90% таких заявлений проверяют в момент подачи.

"Остальные заявки мы обрабатываем с помощью электронного межведомственного взаимодействия на основе скан-копий документов", – отметила Шинкарук.

В столичных школах бесплатные горячие завтраки получают все дети с 1-го по 4-й класс в беззаявительном порядке. По заявлению родителей учащихся начальной школы льготных категорий обеспечивают бесплатными обедами, а 5–11-х классов – двухразовым бесплатным питанием.

Замруководителя департамента информационных технологий города Дмитрий Иванов подчеркнул, что услуга по оформлению льготного питания детям из малообеспеченных семей предоставляется автоматически в течение одного рабочего дня. Подавать соответствующее заявление не нужно.

"Услуга проактивно оказывается родителям, которые предварительно оформили ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Информация с указанием даты, до которой действует мера социальной поддержки, поступает родителям в личный кабинет и на электронную почту", – пояснил Иванов.

Между тем детям не стоит давать с собой в школу лимонады и пакетированные соки. Об этом ранее рассказала врач-гастроэнтеролог консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы Минздрава Стелла Хамхоева. По ее словам, лучше пить обычную или минеральную негазированную воду.

Кроме того, негативно скажутся на здоровье ребенка чипсы, сухарики, крекеры из-за большого количества трансжиров и калорий. Также не стоит давать школьнику с собой никакие сладости.