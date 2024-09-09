Врач Хамхоева: школьнику не стоит давать с собой лимонады и пакетированные соки

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Если школьнику между основными приемами пищи необходим перекус, то не стоит давать ему с собой лимонады и пакетированные соки, так как в них содержится большое количество простых сахаров. Об этом сообщает RT со ссылкой на врача-гастроэнтеролога консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы Минздрава России Стеллу Хамхоеву.

"Таким напитком ребенок не только не утолит жажду, но еще и усилит ее", – объяснила она, посоветовав пить обычную или минеральную негазированную воду.

Кроме того, негативно скажутся на здоровье ребенка чипсы, сухарики, крекеры из-за большого количества трансжиров и калорий. Также не стоит давать школьнику с собой никакие сладости: шоколад, конфеты, печенье, зефир, мармелад. Врач отметила, что в этих продуктах содержится много сахара и простых углеводов, резко поднимающих уровень глюкозы в крови и вызывающих всплеск энергии, которая быстро заканчивается, и ребенок чувствует себя уставшим.

Хамхоева предложила заменить сладости фруктами. Но так как их не всегда удобно есть в школе, то родители могут отдать предпочтение сушеным ягодам или смесям из сухофруктов и орехов.

"В них содержатся не только углеводы, но и моно- и полиненасыщенные жирные кислоты. Это тоже позволит таким перекусом забыть о голоде на несколько часов", – объяснила пользу такого перекуса эксперт.

Также отличным вариантом перекуса станут цельнозерновые чипсы и хлебцы, которые благодаря высокому содержанию сложных углеводов дадут школьнику энергию на длительное время. Однако специалист призвала обращать внимание на состав, в котором на первом месте должна быть крупа или цельные зерна, а не мука.

Кроме того, Хамхоева предложила делать ребенку сэндвичи с цельнозерновым хлебом, зеленью, нежирным мясом (курицей, индейкой) или куриным яйцом и свежими овощами, а в качестве соуса использовать греческий йогурт. Такое блюдо, по ее словам, надолго насытит школьника из-за высокого содержания белка.

"Но важно, чтобы ребенок съел это после первого-второго урока, так как мясо и молочные продукты в составе сэндвича не могут долго храниться при комнатной температуре", – подытожила врач.

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