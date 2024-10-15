Врач Глоба: перед школой ребенка лучше всего взбодрят зарядка и каша с ягодами

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Взбодрить ребенка утром перед школой можно с помощью зарядки или вкусного завтрака. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на заведующую дошкольно-школьным отделением Видновской клинической больницы подмосковного Минздрава Светлану Глобу.

Эксперт рассказала, что зарядку можно провести даже в постели: подвигать руками и ногами, сесть из положения лежа и снова лечь. Также специалист посоветовала разнообразить завтрак ребенка, добавив, например в кашу выложенные в виде улыбки ягоды. Кроме того, Глоба порекомендовала приоткрывать форточку в комнате школьника, так как приток свежего воздуха ускорит его пробуждение.

Другой вариант, предложенный врачом, – попеременное умывание горячей и холодной водой или же массаж головы и ушей. Также можно пообещать ребенку включить серию любимого мультфильма, если он быстро оденется и съест завтрак. Однако эксперт посоветовала не предлагать просмотр мультфильмов во время еды, поскольку организм не зафиксирует прием пищи.

"Важно помнить, что ребенка не следует торопить. Забудьте о репликах из разряда: "Вставай! Опоздаем! Хватит копаться!". Они не вызывают желания вылезать из-под одеяла. Начните утро с улыбки, объятий и добрых ободряющих слов", – подытожила Глоба.

Ранее сотрудники университета De Montfort из Лондона пришли к выводу, что значительное количество детей просыпаются ночью с целью проверить уведомления на своем телефоне. Так, 12% из 60 детей в возрасте 10 лет специально просыпались и проверяли свои телефоны.

