Дети просыпаются ночью, чтобы проверить уведомления на телефоне – ученые

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Сотрудники университета De Montfort из Лондона пришли к выводу, что значительное количество детей просыпаются ночью с целью проверить уведомления на своем телефоне. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на LADBible.
Участие в исследовании приняли 60 детей в возрасте 10 лет. 12% из них намеренно просыпались ночью, чтобы проверить телефоны, сообщили ученые. Из-за этого количество часов сна детей уменьшается с рекомендуемых 9–11 до 7–8.
"Страх что-то упустить, вызванный социальным сетями, напрямую влияет на их сон. Они хотят знать, чем занимаются их друзья", – сообщил преподаватель психологии доктор Шоу.
Исследователи предупредили, что активное взаимодействие со смартфонами может привести к расстройству, из-за которого молодым людям становится сложнее отложить устройство.
Ученые посоветовали подросткам и взрослым ограничить использование телефонов за час до отхода ко сну.
Ранее эксперты перечислили угрозы для детей в интернете. По данным "Лиги безопасного интернета", негативному влиянию со стороны соцсетей подвержены около 45% детей.
Основной причиной воздействия негативного контента является незнание правил цифровой безопасности, сообщили в организации. В целях защиты несовершеннолетних родители могут использовать функции детских профилей, которые доступны на видеохостингах и в некоторых приложениях. Ограничения позволяют алгоритмам подбирать контент в соответствии с возрастом.
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