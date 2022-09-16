Эксперты перечислили угрозы для детей в интернете

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По данным "Лиги безопасного интернета", негативному влиянию со стороны соцсетей подвержены около 45% детей. О том, какие угрозы существуют в интернете, рассказали эксперты в разговоре с газетой "Известия".
В организации отметили, что среднее количество часов, которые дети ежедневно проводят в Сети, составляет от 6 до 8. Подписчиками групп с деструктивным контентом являются 10,5 миллиона детей в РФ.
"Важно отметить, что в этом году число детей, которые вовлечены в деятельность опасных групп, неуклонно снижается в связи с блокировкой ряда экстремистских социальных сетей, активностью неравнодушных граждан и теми мерами, которые принимают МВД, Генпрокуратура и Роскомнадзор по очистке информационного пространства", – сообщила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина.
Она добавила, что в распоряжении организации есть данные, показывающие, что вместо сна ребенок проводит время в интернете.
Кроме того, по словам Мизулиной, от родителей поступает все больше обращений о рассылке на смартфоны детей порнографических видеороликов с украинских номеров. Она добавила, что в соцсетях также было зафиксировано большое число сообществ, продвигающих среди детей попытки суицида. По предположению собеседницы издания, ими управляют с территории Украины.
"В игровой форме детям даются опасные задания, многие из которых могут привести к тяжелым последствиям для жизни и здоровья подростков", – сказала Мизулина.
В "Лиге безопасного интернета" отметили, что наиболее опасной для детей платформой является YouTube, алгоритмы которой рекомендуют несовершеннолетним материалы жестокого и насильственного характера.
Основной причиной воздействия негативного контента является незнание правил цифровой безопасности.
Руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко отметил, что в целях защиты несовершеннолетних родители могут использовать функции детских профилей, которые доступны на видеохостингах и в некоторых приложениях. Ограничения позволяют алгоритмам подбирать контент в соответствии с возрастом.
"Однако важно помнить о приватности детей. Перед установкой подобных приложений стоит рассказать ребенку о них и объяснить, для чего родитель использует такие решения", – посоветовал эксперт.
Замдиректора организации Елена Артамонова подчеркнула, что чаще всего дети погружаются в цифровую реальность из-за нехватки внимания со стороны родителей.
Ранее руководитель Центра предотвращения киберугроз CyberART ГК Innostage Антон Кузьмин рассказал, что злоумышленники стали просить детей и подростков отправить номера банковских карт родителей в обмен на промокоды от онлайн-сервисов.
Эксперт добавил, что дети наиболее подвержены социальной инженерии – введению в заблуждение с помощью манипуляций – поэтому обмануть их легче.
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