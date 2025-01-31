Минпросвещения предложило установить единые нормы по визуализации пространств в школах

Фото: depositphotos/fabian19

Министерство просвещения РФ предложило создать единые нормы по визуализации пространств в учебных заведениях, в том числе сделать пространство, посвященное победе в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на заседании организационного комитета партии "Единая Россия" "Наша Победа", передает ТАСС.

Кравцов напомнил, что на сегодняшний день в программе капитального ремонта школ существует требование обязательного размещения портретов героев в учебных заведениях.

Министр также рассказал о мероприятиях для школьников, посвященных 80-летию Победы. 5 мая об этом расскажут на уроках в рамках "Разговоров о важном", а вместо звонков прозвучат песни про Великую Победу. Также дети в рамках акции "Книга памяти" смогут написать и рассказать историю о своих предках.

25 апреля состоится всероссийское совещание региональных министров образования, где все примут участие в "Диктанте Победы", который пройдет в тот же день, добавил Кравцов.

Между тем в Госдуме предложили установить единые требования к питанию школьников и депутатов. Заместитель руководителя партии "Новые люди" Сардана Авксентьева отметила, что главной причиной проблемы является наличие разных поставщиков. Для школьных столовых часто выбирают поставщиков по принципу минимальной цены, а для столовых чиновников и депутатов – по принципу высокого качества.

