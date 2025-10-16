Диетолог Соломатина назвала лучшие продукты для перекуса при проблемах с ЖКТ

Голод заставляет пить чай или воду между приемами пищи почти треть россиян, показал опрос. Вредно ли это для здоровья и каким должен быть правильный перекус в режиме нехватки времени, разбиралась Москва 24.

Утолить голод

Почти треть россиян (31%) признались, что между основными приемами пищи утоляют голод водой и чаем. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрос, в котором приняли участие более одной тысячи респондентов.

При этом 29% из них также рассказали, что стараются использовать для перекуса что-то полезное: орехи, фрукты, йогурт. Еще 25% перекусывают "чем получится", а 12% терпят голод до основного приема пищи.

При этом у опрошенных есть желание питаться правильно, чтобы повысить качество жизни. У некоторых такое стремление появилось из-за плохого самочувствия или рекомендации врачей. А на кого-то повлиял пример близких или советы из социальных сетей, говорится в опросе.

Среди причин, заставляющих откладывать переход к осознанному питанию, респонденты назвали нехватку времени на приготовление еды, высокую стоимость полезных продуктов, а также слабую силу воли и любовь к вредной еде.

При этом врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала Москве 24, что пить воду и чай в перерывах между основными приемами пищи иногда полезно.



Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Центры голода и жажды у человека находятся очень близко. Бывает такое, что организм хочет пить, а мы думаем, что он просит есть. Особенно это часто происходит, когда человек устал, не может сосредоточиться, плохо себя чувствует, выпил кофе, который имеет мочегонный эффект.

При этом мозгу требуется много воды, но если он ее не получает, то идет по другому пути: пытается взбодриться за счет быстрых углеводов, поэтому хочется сладкого, отметила эксперт.

Кроме этого, в желудке со временем вырабатывается грелин – гормон голода. Именно он "дергает" мозг и "просит" еды, заставляя живот урчать, и вызывает состояние, которое часто характеризуют "сосет под ложечкой", пояснила Соломатина.

"Если говорить о чае, то он в том числе становится легальным способом психологического переключения от работы. Мозг может немного отдохнуть, сосредоточившись на ощущениях от напитка", – рассказала эксперт.

К тому же чай насыщает организм антиоксидантами, которые борются с окислением клеток и помогают чувствовать себя лучше. Также в напитке есть танин, который тонизирует нервную систему, в итоге мозг начинает лучше работать, отметила врач.

Законы перекуса

В свою очередь, перекус необходим для поддержания энергии. Он не является обязательным для всех, хотя по классической схеме считается, что должен проходить два раза в день между тремя основными приемами пищи, рассказала Москве 24 врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева.

Поэтому, если спустя какое-то время человек испытывает голод, упадок сил, перекус поможет сохранить стабильный уровень сахара и снизит риск переедания за обедом или ужином, отметила эксперт.



Ирина Писарева врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Часто такие приемы пищи требуются при очень активном образе жизни, высоких физических или умственных нагрузках. Надо также учитывать, что легкий голод перед обедом – это нормально. Он сигнализирует о пустом желудке, готовым к приему пищи.

Однако сильный голод терпеть не стоит. А определить таковой как раз помогает вода: если после выпитого стакана вскоре снова хочется есть, значит, пора сделать небольшой перекус, если до основного приема пищи еще далеко, подчеркнула врач.

"Терпеть сильный голод вредно, потому что впоследствии высок риск переедания за завтраком, обедом или ужином. Существует шанс буквально наброситься на еду, употребив ее так быстро, что ей потом сложно будет перевариться. А еще есть вероятность, что голод победит и человек не дождется основного приема пищи, съев первое попавшееся, доступное везде, например вредный фастфуд, печенье, конфеты", – предупредила Писарева.

По мнению диетолога, такие перекусы в итоге могут перерасти в привычку, которая приведет к набору веса, нарушению метаболизма, ухудшению состояния кожи, проблемам с желудочно-кишечным трактом.

Тем, у кого вечно нет времени, в течение дня эксперт посоветовала приготовить все заранее: положить утром в сумку контейнер с сухофруктами, фруктами, ягодами, сельдереем, нарезанными огурцами, помидорами, перцем. Очень хорошо, когда перекус – это белок плюс клетчатка, поэтому можно добавить отварные яйца, орехи или йогурт без сахара в маленькой баночке.

В свою очередь, Елена Соломатина призвала не забывать о том, что при сильном голоде вырабатывается желудочный сок, который обжигает орган своей кислотой. Это очень плохо для тех, у кого уже есть проблема с желудочно-кишечным трактом, например гастрит.

В таком случае перекусы очень важны, однако нужно употреблять не орехи, ягоды и сухомятку, а слизистые продукты – супы-пюре, каши, бананы, подчеркнула диетолог.