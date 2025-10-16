Диетолог Писарева: стакан воды поможет понять, когда действительно нужно перекусить

Фото: 123RF.com/proimagecontent

Если после выпитого стакана воды голод быстро возвращается, значит, самое время перекусить, рассказала в беседе с Москвой 24 врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева.

Специалист объяснила, что классическая схема – это три основных приема пищи и два перекуса. Последние для всех не обязательны, но необходимы для поддержания энергии.

"Поэтому, если спустя какое-то время после основного приема пищи человек испытывает голод, упадок сил, перекус поможет поддержать стабильный уровень сахара и снизит риск переедания за обедом или ужином", – поделилась Писарева.

По ее словам, нередко перекусы нужны при высоких физических или умственных нагрузках. Также стоит учитывать, что легкий голод – это нормально. Так желудок сигнализирует о том, что он готов к приему пищи.

При этом терпеть сильный голод, по мнению эксперта, вредно – увеличивается риск переесть в дальнейшем и употребить пищу так быстро, что ей сложно будет перевариться.

"А еще существует вероятность, что голод победит, и человек не дождется основного приема пищи, соблазнившись на первое попавшееся, например фастфуд, печенья, конфеты", – рассказала диетолог.

Такие перекусы могут перерасти в привычку, которая приведет к набору веса, нарушению метаболизма, ухудшению состояния кожи и проблемам с желудочно-кишечным трактом, отмечает врач.

Для полезных перекусов Писарева рекомендует сочетать белок с клетчаткой – положить утром в сумку контейнер с сухофруктами, фруктами, ягодами, сельдереем, нарезанными огурцами, помидорами, перцем, добавив отварные яйца, орехи или йогурт без сахара.

