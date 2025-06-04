Диетолог Маргулис: для похудения надо заполнять 50% тарелки фруктами и овощами

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Для похудения не нужно считать калории или питаться по часам. Гораздо эффективнее заполнять 50% каждой тарелки фруктами и овощами. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на диетолога Эми Маргулис.

По ее словам, овощи и фрукты быстро и надолго насыщают организм человека. Они почти не содержат калорий, но богаты клетчаткой и водой. При этом клетчатка замедляет пищеварение и стабилизирует уровень сахара в крови, что помогает меньше переедать. Человека не тянет к сладкому и, как следствие, он меньше накапливает жир.

"Вы съедаете меньше вредных жиров – не потому что нельзя, а потому что не хочется. Фрукты и овощи насыщают, помогая съесть меньше калорий, чем с обычными перекусами", – считает диетолог.

Маргулис также рассказала, какие продукты можно добавить в свой рацион. Среди них:



шпинат, ромэн, руккола;

брокколи, кабачки, цветная капуста;

помидоры, огурцы, перец;

морковь, авокадо;

ягоды, яблоки, груши, арбуз.

При желании перекусить стоит отдать предпочтение либо моркови с хумусом, либо яблокам с ореховой пастой. Запеченные овощи или салат с киноа хорошо подойдет для гарнира, отметила специалист.

"Физическая активность – это отлично, но не обязательно для старта. Самая простая переменная в вашей жизни – это тарелка. И как только вы начнете менять ее наполнение, тело ответит благодарностью", – подчеркнула она.

По словам Маргулис, на одной половине тарелки должны лежать овощи и фрукты, а на другой ее части – что угодно по желанию. Можно есть и хлеб, и мясо, добавила диетолог, подчеркнув, что при этом необходимо отказаться от стратегии "новая жизнь с понедельника".

Ранее врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Нина Кливитская рассказала, что молоко, фастфуд, кофеиносодержащие напитки и быстрые углеводы приводят к образованию акне. Также акне возникает из-за употребления быстрых углеводов, в частности сахара и рафинированных продуктов.

По словам эксперта, акне также появляется при непереносимости лактозы, которая содержится в молоке. Она способствует повышению уровня сахара и инсулина в крови, что стимулирует выработку кожного сала и появление высыпаний.

