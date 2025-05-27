27 мая, 05:36Общество
Тренер Миллс рассказала, как избегать переедания
Фото: depositphotos/stockasso
Переедание возникает в результате возникшей привычки, а не чувства голода, рассказала тренер по здоровым привычкам Холли Миллс. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Миллс отметила, что привычка к перееданию возникает из-за того, что люди торопятся съедать все сладкое сразу, так как в детстве вкусности быстро заканчивались. По ее мнению, это можно исправить, если придерживаться несложной системы, которая помогает держать аппетит под контролем, при этом не отказываясь от любимых сладостей.
- Сделать питание предсказуемым. Три приема пищи и один перекус – этого достаточно, если в рационе есть белок и клетчатка. Они дают чувство сытости надолго.
- Перестать запрещать себе еду. Особенно сладкое. Постепенно оно перестанет быть "запретным плодом".
- Следить за порциями. Начать есть чуть меньше и осознаннее.
Миллс подчеркивает, что со временем мозг поймет, что еда никуда не денется, и тяга к ней постепенно уменьшится.
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