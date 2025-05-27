Тренер Миллс рассказала, как избегать переедания

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Переедание возникает в результате возникшей привычки, а не чувства голода, рассказала тренер по здоровым привычкам Холли Миллс. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Миллс отметила, что привычка к перееданию возникает из-за того, что люди торопятся съедать все сладкое сразу, так как в детстве вкусности быстро заканчивались. По ее мнению, это можно исправить, если придерживаться несложной системы, которая помогает держать аппетит под контролем, при этом не отказываясь от любимых сладостей.

Сделать питание предсказуемым. Три приема пищи и один перекус – этого достаточно, если в рационе есть белок и клетчатка. Они дают чувство сытости надолго.



Перестать запрещать себе еду. Особенно сладкое. Постепенно оно перестанет быть "запретным плодом".



Следить за порциями. Начать есть чуть меньше и осознаннее.

Миллс подчеркивает, что со временем мозг поймет, что еда никуда не денется, и тяга к ней постепенно уменьшится.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что зеленые овощи и фрукты значительно помогают ускорить процесс похудения. По его словам, основа снижения веса – дефицит калорий. Когда их потребляют больше, чем расходуют, масса тела не уменьшается, несмотря на рацион.

