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27 мая, 05:36

Общество

Тренер Миллс рассказала, как избегать переедания

Фото: depositphotos/stockasso

Переедание возникает в результате возникшей привычки, а не чувства голода, рассказала тренер по здоровым привычкам Холли Миллс. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Миллс отметила, что привычка к перееданию возникает из-за того, что люди торопятся съедать все сладкое сразу, так как в детстве вкусности быстро заканчивались. По ее мнению, это можно исправить, если придерживаться несложной системы, которая помогает держать аппетит под контролем, при этом не отказываясь от любимых сладостей.

  • Сделать питание предсказуемым. Три приема пищи и один перекус – этого достаточно, если в рационе есть белок и клетчатка. Они дают чувство сытости надолго.

  • Перестать запрещать себе еду. Особенно сладкое. Постепенно оно перестанет быть "запретным плодом".

  • Следить за порциями. Начать есть чуть меньше и осознаннее.

Миллс подчеркивает, что со временем мозг поймет, что еда никуда не денется, и тяга к ней постепенно уменьшится.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что зеленые овощи и фрукты значительно помогают ускорить процесс похудения. По его словам, основа снижения веса – дефицит калорий. Когда их потребляют больше, чем расходуют, масса тела не уменьшается, несмотря на рацион.

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