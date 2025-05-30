Врач Арзамасцев: сушеная петрушка, куркума и имбирь снижают риск развития онкологии

Фото: 123RF/monticello

Сушеная петрушка, куркума и имбирь богаты веществами, которые снижают риск развития онкологических заболеваний. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, куркума содержит куркумин – мощный антиоксидант. Он повышает защитные функции организма и снижает риск развития канцерогенеза, в ходе которого и образуются раковые клетки. Этим же свойством обладает и имбирь за счет содержащегося в нем растительного вещества гингерола, отметил эксперт.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Также можно выделить острый перец: красный, черный, кайенский. В них есть капсаицин, который также выполняет защитную функцию. Плюс он стимулирует работу кишечника.

Эксперт посоветовал обратить внимание и на сушеную зелень, например петрушку и укроп. В их составе есть антиоксиданты, способствующие улучшению клеточного и общего иммунитета.

Чтобы укрепить организм, врач посоветовал ежедневно добавлять небольшое количество специй в блюда. Однако при воспалительных заболеваниях ЖКТ и нарушении свертываемости крови этого делать нельзя, заключил диетолог.

Ранее Евгений Арзамасцев рассказал, что в шашлыке из красного мяса образуются канцерогены, способные вызвать онкологию. Он посоветовал употреблять такие блюда не более одного раза в пару месяцев, а также выбирать более диетическое мясо – индейку или курицу.

