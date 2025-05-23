Врач Русакова: избыток соли в консервах повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний

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Консервы опасны для здоровья, так как содержат тяжелые металлы, большое количество соли и вредное для организма вещество бисфенол А (BPA). Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, избыток соли в мясных и рыбных консервах повышает риск развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

"Например, в рассоле одной банки тунца – 830 миллиграммов натрия, что эквивалентно 3,5 грамма поваренной соли. При этом ее норма для здорового человека составляет 5 граммов в сутки", – указала диетолог.

Помимо этого, при термической обработке овощных и фруктовых консервов разрушаются витамины групп В и С.





Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук Иногда теряется до 70% полезных элементов и питательных веществ по сравнению со свежими продуктами.

В консервах, в частности в тунце и бобовых, также нередко присутствует бисфенол А (BPA), использующийся при производстве банок. Вещество влияет на работу эндокринной системы, повышая риск развития ожирения и сахарного диабета II типа.

Кроме того, неправильные стерилизация и хранение консервов чреваты ботулизмом (отравление токсином бактерии Clostridium botulinum), поэтому важно обращать внимание на целостность банки.



Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук Также исследования показывают, что в консервах превышена норма содержания тяжелых металлов, в частности, свинца и олова. Они могут поражать нервную систему, вызывать онкологию, нарушать работу почек и печени. Эти вещества нередко содержатся в рыбных и овощных изделиях.

Диетолог порекомендовала употреблять консервы не чаще двух раз в неделю и выбирать продукты, хранящиеся в стекле.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что продукты с высоким содержанием магния могут навредить при гипотонии. К ним относятся курага, капуста, черноплодка и черника, поэтому употреблять их нужно с осторожностью.

