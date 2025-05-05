Врач Арзамасцев: черника, курага и капуста опасны для гипотоников

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Черника, курага и капуста – в числе продуктов, которые могут нанести вред гипотоникам. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Гипотония – заболевание, при котором артериальное давление патологически снижено. По словам врача, еще сильнее оно может упасть, если съесть продукты с содержанием магния и витаминов группы B. Эти элементы помогают уменьшить объем циркулирующей крови, что способствует снижению давления, объяснил Арзамасцев.

"Магний и витамины группы B содержат, например, черника и черноплодка. Гипотоникам разрешено употреблять 50–60 граммов этих ягод в день: такое количество не снижает давление резко", – указал врач.

Также гипотоникам важно быть аккуратными с курагой, зелеными листьями салата и капустой – к примеру брокколи. Кроме магния, в этих продуктах есть калий, который тоже понижает давление, объяснил Арзамасцев.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог "Скачки" в приеме воды, когда человек пьет то много, то мало, тоже приводят к колебанию давления. Избыток жидкости влияет на гормоны, которые начинают выводить ее из организма. Если резко сократить объем воды, организм не успевает перестроиться и процесс продолжается. Это может привести к понижению давления.

Также диетолог подчеркнул, что гипотоникам в целом стоит следить за рационом. Если недоедать и при этом делать упор на ягоды, фрукты и овощи с высоким содержанием магния, калия и витаминов группы В, давление может рухнуть.

"Если же питаться сбалансированно, негативного влияния на организм такие продукты не окажут", – заключил Арзамасцев.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что жареные и соленые блюда повышают риск развития депрессии. Кроме того, такая еда задерживает жидкость в организме, повышая давление, и способствует появлению преждевременных морщин.

