Врач Русакова: бананы, манго и хурма могут быть опасны для пожилых

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Слишком сладкие и кислые фрукты могут навредить здоровью пожилых. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, во фруктах много витаминов и антиоксидантов, но даже при всей пользе такая пища может навредить. Это связано с тем, что с возрастом пожилые часто страдают ожирением и сахарным диабетом, а также теряют чувствительность к инсулину. По этой причине фрукты с высоким гликемическим индексом, при употреблении которых сахар быстро поступает в кровь, нужно исключить.





Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук В их числе бананы, манго, виноград и хурма, которые достаточно сладкие и высококалорийные. Их разрешено съедать до 100–150 граммов в день. При сахарном диабете и ожирении такую пищу нужно вовсе исключить.

В то же время пожилым с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки противопоказаны кислые яблоки и киви. Они раздражают слизистые желудочно-кишечного тракта и тем самым приводят к обострению заболеваний, заключила Русакова.

Ранее врач-диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, что темный шоколад улучшает когнитивные функции пожилых. Все дело в мощных антиоксидантах в составе, которые снижают окислительный стресс и воспаление в организме.

