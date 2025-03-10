Диетолог Мухина назвала самый полезный шоколад для пожилых

Фото: 123RF/dashamuller

Темный шоколад является самым полезным для пожилых, рассказала Москве 24 врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, темный шоколад богат флавоноидами, которые являются мощными антиоксидантами. При этом важно выбирать продукт с содержанием какао не менее 70%.

"Флавоноиды снижают окислительный стресс и воспаление в организме. Также они благотворно влияют на иммунную систему и когнитивную функцию пожилых – улучшают память, сохраняют интеллект, быстроту принятия решений и концентрацию", – указала эксперт.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Темный шоколад вызывает удовольствие и улучшает настроение, потому что повышает уровень серотонина и эндорфинов в организме. Кроме того, он помогает в профилактике депрессии.

Диетолог отметила, что для получения всей пользы пожилым достаточно есть 1/10 плитки темного шоколада в день. Однако стоит учитывать, что у некоторых людей продукт может вызвать аллергию, плюс, если есть инсулинорезистентность и диабет, рекомендуется отдавать предпочтение лакомству с сахарозаменителями – например, стевией и трегалозой.

Ранее россиян предупредили, что употребление конфет с заменителем масла какао приводит к ускоренному старению организма. В них содержатся трансжиры и пальмовое масло, которые в сочетании с сахаром повышают риск раннего появления возрастных заболеваний, в частности атеросклероза.