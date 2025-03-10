Диетолог Мухина назвала самый полезный шоколад для пожилых

10 марта, 11:45Общество
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Темный шоколад является самым полезным для пожилых, рассказала Москве 24 врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
По ее словам, темный шоколад богат флавоноидами, которые являются мощными антиоксидантами. При этом важно выбирать продукт с содержанием какао не менее 70%.
"Флавоноиды снижают окислительный стресс и воспаление в организме. Также они благотворно влияют на иммунную систему и когнитивную функцию пожилых – улучшают память, сохраняют интеллект, быстроту принятия решений и концентрацию", – указала эксперт.
Диетолог отметила, что для получения всей пользы пожилым достаточно есть 1/10 плитки темного шоколада в день. Однако стоит учитывать, что у некоторых людей продукт может вызвать аллергию, плюс, если есть инсулинорезистентность и диабет, рекомендуется отдавать предпочтение лакомству с сахарозаменителями – например, стевией и трегалозой.
Ранее россиян предупредили, что употребление конфет с заменителем масла какао приводит к ускоренному старению организма. В них содержатся трансжиры и пальмовое масло, которые в сочетании с сахаром повышают риск раннего появления возрастных заболеваний, в частности атеросклероза.