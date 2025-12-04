Форма поиска по сайту

Американские ученые изобрели препарат, помогающий есть и не толстеть

Есть и не толстеть: ученые создали препарат, позволяющий не набирать вес

Американские ученые создали препарат, который позволяет есть вредную пищу и не набирать при этом вес. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: depositphotos/Kzenon

Если вам кажется, что битва человечества с лишним весом началась относительно недавно, вы не совсем правы. На самом деле это эволюционное противостояние. Чтобы бежать по джунглям, охотиться на мамонтов, делать каменные топоры и плести веревки из лиан, человеческому организму нужна энергия. Взять ее можно только из пищи, а значит, нужно съесть как можно больше. Мы запасаем энергию в виде жира, который откладывается под кожей и на внутренних органах. Но он же и мешает нормальной работе организма, да и бегать с лишним весом намного сложнее. В результате в нашей базовой глубинной памяти прошита установка: есть нужно больше, но ожирение – это плохо. Со временем прогресс позволил человеку выживать без мало-мальски значимой физической нагрузки, но установка-то осталась. Вот почему мы много едим, а потом сокрушаемся, что не влезаем в любимые джинсы.

Чтобы лучше понять механизм ожирения, необходимо погрузиться в базовую биохимию. Почти в каждой клетке нашего организма есть митохондрии – крошечные структуры, которые вырабатывают большую часть нашей полезной энергии. Когда эти "электростанции" выходят из строя, организму становится сложнее сжигать сахар и жир, и они начинают накапливаться. Для нормальной работы многих систем организма (и митохондрий в том числе) необходим магний. Он поддерживает работу мышц и участвует в сотнях реакций, которые превращают пищу в клеточное топливо. Для перемещения магния в митохондрии и обратно используется специальный ионный канал – белковый туннель, который позволяет заряженным атомам пересекать клеточную мембрану. Этот белок называется MRS2, именно он определяет, сколько ионов попадает в органеллу. Когда внутри митохондрий накапливается слишком много магния, выработка энергии может замедляться, а не ускоряться.

Фото: depositphotos/Kzenon

Группа ученых из Медицинского центра Техасского университета в Сан-Антонио заблокировали MRS2 у лабораторных мышей, чтобы в митохондрии поступало меньше магния. Для этого команда разработала CPACC – искусственно синтезированную молекулу на основе кобальта, которая блокирует этот конкретный белок. Мыши, у которых отсутствовал этот элемент, эффективнее сжигали сахар и жир, даже несмотря на то что ели калорийную пищу. У них наблюдалось снижение веса и количества белой жировой ткани (подкожного жира), при этом животных постоянно кормили пищей, по калорийности схожей с фастфудом.

Экспериментов на людях исследователи пока не проводили, для этого нужно провести как минимум еще несколько опытов на лабораторных животных. Мало того, препараты, дающие отличный эффект на животных, далеко не всегда оказываются столь же эффективными для людей – все-таки физиология грызунов довольно сильно отличается от нашей. Но даже если все сложится удачно и вещество будет действовать и на человеческий организм, препарат, скорее всего, станут использовать для лечения тяжелого ожирения или заболеваний печени, а не для оправдания употребления вредной пищи. Впрочем, опыт подсказывает, что рекомендации ученых почти никто не слушает, и, как только в продаже появится лекарство, позволяющее питаться исключительно гамбургерами и при этом не толстеть, его почти наверняка начнут употреблять все кому не лень.

Хотя…

Гринько Николай

наукаистории

