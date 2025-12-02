Форма поиска по сайту

Китайские ученые научились добывать воду из воздуха

Буквально из воздуха: как китайские ученые придумали новый метод получения воды

Китайские ученые из Шанхайского университета разработали автономную станцию, с помощью которой воду можно получать из воздуха. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: 123RF.com/icandidfoto

Несмотря на то что выражение "добывать воду из воздуха" кажется нам немного фантастическим и даже сказочным, на самом деле такая технология существует очень давно – ей в буквальном смысле несколько миллионов лет. Еще древние люди довольно успешно собирали капли влаги, появлявшиеся на стенах пещер. Они занимались этим задолго до того, как у человечества возник хоть какой-нибудь фольклор и даже речь, но как только люди научились складывать звуки в слова, осмысляя окружающий мир, возникла первая теория этого явления: вода, спрятанная глубоко в камне, выступает наружу. На самом деле все происходило (и происходит до сих пор) ровно наоборот: небольшое количество водяного пара, содержащегося в теплом воздухе, конденсируется на холодных каменных стенах, образуя капли росы.

Сбором воды из росы и тумана люди занимались всегда, просто менялись способы: 300 лет назад люди стряхивали капли с крупных листьев, сегодня собирают конденсат с натянутой полиэтиленовой пленки. Но все это, так сказать, "индивидуальное предпринимательство" для личных нужд. В наше время существуют и промышленные технологии получения воды из атмосферы. Первый метод – конденсационный. Влажный воздух пропускается через систему охлаждения, в результате чего водяной пар конденсируется на холодных поверхностях. Затем эта вода собирается, фильтруется и очищается. Другой способ – адсорбция: воздух пропускают через особый материал-сорбент, который поглощает атмосферный пар. Затем сорбент нагревают, и собранная вода высвобождается в жидком виде. Собственно, любые установки, осушающие атмосферу, работают по этим двум принципам, разница обычно заключается только в способах сбора воды.

Фото: 123RF.com/loft39studio

Ученые из Шанхайского университета в сотрудничестве с шанхайской технологической компанией AtmosWell сконструировали установку, которая использует сразу оба метода. Кроме этого, в пресс-релизе указано, что еще одной составляющей системы является тепловой насос. Правда, как именно он работает, не очень понятно – даже перевод первоисточника с китайского языка не проливает на вопрос достаточного количества света. Однако можно предположить, что имеется в виду холодильная установка, на рабочих поверхностях которой и собирается вода из воздуха.

Вообще AtmosWell специализируется на подобной деятельности: в ее каталоге есть и другие водно-атмосферные установки для офисов (размером с кулер) и квартир (внешним видом напоминающие настольную кофемашину). Новая же разработка обладает размерами, как пишут, "с небольшую автобусную остановку" и может функционировать при температуре от 15 до 40 градусов и влажности от 35 до 99%, производя до 50 литров питьевой воды в день. В линейку продуктов также входит крупногабаритная уличная платформа, производящая 1 600 литров воды в сутки. Примечательно, что оба варианта работают от солнечного света, не требуя дополнительного подвода энергии.

По мнению авторов, это нововведение внесет значительный вклад в сохранение окружающей среды, поскольку ежегодно в мире производится около 600 миллиардов пластиковых бутылок для воды, а перерабатывается лишь 9% пластика. В будущем они видят свое детище в засушливых районах жарких стран, а также в местах экологических и техногенных катастроф, где всегда наблюдается нехватка питьевой воды, а подвод электричества затруднен. Правда, скептики считают, что отнимать влагу у защищающей нас атмосферы не очень хорошо. На что оптимисты напоминают им, что во всем воздухе Земли содержится примерно 1,4 миллиарда кубических километров воды, так что ее с лихвой хватит на всех.

Хотя…

Гринько Николай

наукаистории

