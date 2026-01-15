Форма поиска по сайту

15 января, 06:17

Общество

Облачная погода и гололедица ожидаются в Москве 15 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода прогнозируется в столице в четверг, 15 января. По области местами ожидается небольшой снег. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 6 до 8 градусов мороза, по области – от 5 до 10 градусов ниже нуля. Ветер в столичном регионе будет слабым. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до минус 9 градусов, а в Подмосковье – до минус 12 градусов.

Морозы ослабнут в столице после Крещения, 19 января. По словам синоптиков, в воскресенье, 18 января, атмосферное давление понизится, а антициклон сместится на юг.

Солнце в Москве появилось в небе всего на 5 часов в декабре при норме в 18 часов. При этом за год солнце светило в течение 1 676 часов, что составляет 96% от климатической годовой нормы.

Около 80% месячной нормы осадков выпало в Москве

