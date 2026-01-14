Форма поиска по сайту

14 января, 12:55

Общество
Врач Чернышова призвала воздержаться от крещенских купаний при проблемах с сосудами

Инфаркт и потеря сознания: кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из самых почитаемых православных праздников, который сопровождается рядом традиций, и главная из них – купание в проруби. Кому стоит воздержаться от соблюдения обряда, читайте в материале Москвы 24.

Минимальный оздоровительный эффект

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В православный праздник Крещение, который ежегодно отмечается 19 января, многие верующие отправляются к водоемам, чтобы окунуться в ледяную купель. Традиция связана с тем, что в этот день Иисус Христос принял крещение от святого Иоанна в реке Иордан вместе с кающимися грешниками. С тех пор купание в праздник считается очищающим ритуалом для тела и души. Однако при низких температурах на улице это может обернуться проблемами со здоровьем.

Как рассказала Москве 24 врач-терапевт Надежда Чернышова, нырять в ледяную прорубь нельзя, если есть головная боль, общая слабость тела или недомогания, связанные с ОРВИ. Кроме того, категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде.

"В таком состоянии у человека нарушена координация движений, реакции замедлены, и это может привести к летальному исходу", – предупредила эксперт.

Также от соблюдения традиции нужно отказаться после перенесенного инсульта, инфаркта, при нарушениях ритма работы сердца и с гипертонической болезнью второй-третьей стадии.

Еще нельзя окунаться людям с различными воспалениями: нефрит, цистит, простатит, при воспалении придатков, с заболеваниями дыхательной системы и при эпилепсии. Резкие перепады температуры в этих случаях лишь усугубят проблемы со здоровьем, вызвав осложнения или еще большее воспаление.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Для здорового человека решение окунуться в прорубь раз в год не принесет негативных последний, уверена она. При этом эффект от этого в большей степени является психологическим, добавила эксперт.

"Во время окунания в прорубь организм испытывает небольшой стресс, после чего вырабатывается гормон эндорфин. В итоге человек чувствует радость, облегчение и эйфорию", – добавила специалист.

При этом Чернышова подчеркнула, что для достижения долгосрочного оздоровительного эффекта необходимо закаливать организм на протяжении длительного времени. Если говорить о зимнем периоде, то достаточно окунаться в холодную воду 2–4 раза в месяц.

Нагрузка на сердце

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Здоровому человеку нужно заранее готовиться к подобным процедурам с применением контрастных температур и контролем артериального давления, предупредила в разговоре с Москвой 24 врач-кардиолог, сомнолог, кандидат медицинских наук Татьяна Громыко.

Начинать подготовку к купанию в проруби нужно минимум за три месяца до Крещения, а людям старше 40 лет, которые ни разу не проверяли состояние здоровья, стоит вовсе отказаться от этой затеи.
Татьяна Громыко
врач-кардиолог, сомнолог, кандидат медицинских наук

По словам Громыко, подготовка должна включать не только процедуры домашнего закаливания, но и медицинское обследование, чтобы исключить заболевания сердца и сосудов, а также скачки артериального давления.

В целом начинать подготовку к крещенским купаниям можно заранее с холодного душа дома или обычного обливания холодной водой. Эти процедуры включат сердечно-сосудистую систему в работу в условиях резких колебаний температуры, отметила врач Надежда Чернышова.

В сам момент погружения в ледяную воду возникает "холодовой шок", когда организм пытается перестроиться на новые условия. В этот момент надпочечники вырабатывают адреналин, из-за этого повышается артериальное давление, учащается сердцебиение. В этот же момент напрягаются мышцы – все это вызывает кратковременный стресс, рассказала Чернышова.

"Поэтому погружаться лучше до шеи или до груди, чтобы не усилить этот шок. Тем более запрещено нырять с прыжка. Резкие погружения могут усилить этот стресс настолько, что человек может потерять сознание", – предостерегла терапевт, добавив, что в ледяной воде рекомендуется находиться не дольше минуты.

Сразу после выхода из купели нужно надеть теплые, сухие и свободные вещи, а затем согреться в специальном помещении с помощью травяного чая, заключила Чернышова.

