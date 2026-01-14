Шеф-повар Мещеряков: борщ попадает в категорию густых супов и первых горячих блюд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Борщ попадает в категорию густых супов и первых горячих блюд, а не является отдельным блюдом. Об этом рассказал шеф-повар Евгений Мещеряков, передает телеканал "360".

Так эксперт ответил на возникший в интернете спор о том, является борщ супом или входит в отдельную категорию блюд. Поводом для дискуссий стал ролик жителя Ставрополья, который уверен во втором. Некоторые фудблогеры также утверждали, что исторически борщ действительно не считали первым блюдом.

"Борщ – это густой суп. Борщ попадает в категорию густых супов и первых горячих блюд. Это только супы, других не существует", – подчеркнул Мещеряков.

Он также указал, что в прошлом борщ назывался красным супом или вишневиком. Прообраз супа готовили тюрки при Османской империи, а русские предпочитали щи. В привычный современному человеку борщ блюдо преобразовалось во времена Киевской Руси.

При этом повар подчеркнул, что холодные супы-свекольники являются отдельной темой. Кроме того, добавил он, борщ готовится везде по-разному.

"Сколько хозяек, столько и борщей: кто-то с картошкой, кто-то с фасолью, кто-то вообще без них. Кто-то на говядине, кто-то на телятине, кто-то варит на свиных ребрах", – перечислил Мещеряков.

Самым густым и богатым по овощному составу считается кубанский борщ. Постный борщ принято варить на крепком овощном бульоне с добавлением чернослива и фасоли. А в Сибири борщ режут кубиками и с грибами запекают в горшочках.

Ранее почти 90% россиян рассказали, что едят борщ со сметаной. В топ дополнений к супу также входят свежая зелень (50%), ломтик черного хлеба с горчицей или хреном (49%) и сало (42%). Кроме того, 10% опрошенных признались, что любят сочетать суп с крепкими алкогольными напитками.

Также для 40% респондентов борщ ассоциируется с теплом и заботой. Еще 23% граждан страны назвали суп своей любимой едой.