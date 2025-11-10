Почти 90% россиян рассказали, что едят борщ со сметаной

Фото: 123RF.com/olbann

Заправка для борща в виде сметаны оказалась самой любимой у россиян. Такой вариант выбрали 82% респондентов в опросе, приуроченном ко Дню борща, сообщает Life.ru.

Топ дополнений к супу также включают свежая зелень (50%), ломтик черного хлеба с горчицей или хреном (49%) и сало (42%). Кроме того, каждый третий участник опроса (34%) считает борщ неполным без пампушек с чесноком. В свою очередь, 10% признались, что любят сочетать суп с крепкими алкогольными напитками.

В рамках исследования также выяснилось, что для 40% респондентов борщ ассоциируется с теплом и заботой, тогда как для 10% участников жидкое блюдо напоминает вкус детства. Еще 23% опрошенных назвали суп своей любимой едой.

Вместе с тем аналитики установили, что большинство россиян (76%) едят борщ хотя бы раз в месяц, а 22% – каждую неделю. При этом готовить его умеют 89% респондентов, из которых 47% считают себя мастерами.

Половина опрошенных (53%) придерживается традиционного семейного рецепта для приготовления супа, а 37% комбинируют семейные традиции с современными кулинарными лайфхаками из интернета.

Опрос также показал, как россияне относятся к готовым продуктам. В частности, 71% уверены, что домашний борщ не сравнится с магазинным.

Ранее эксперт Асият Абдуллаева рассказала, что супы можно хранить в холодильнике до 5 дней при соблюдении нескольких важных факторов. В частности, овощные и грибные блюда сохраняют свежесть 3–4 дня, мясные и куриные бульоны – 4–5 дней, молочные и сливочные – 2–3 дня, а рыбные супы портятся за 1–2 дня.

Важную роль также играет и герметичность контейнера. Плотно закрытая крышка предотвращает проникновение посторонних запахов и размножение бактерий, пояснила Абдуллаева.

