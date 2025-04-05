Врач Гинзбург посоветовал разнообразить супы крапивой и микрозеленью весной

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Супы с обилием овощей положительно влияют на здоровье желудочно-кишечного тракта. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор АСИЗ Михаил Гинзбург.

Всемирный день супа ежегодно отмечают 5 апреля. По словам Гинзбурга, первые блюда менее калорийные, чем вторые, но при этом достаточно сытные. Они хорошо усваиваются, благотворно влияют на ЖКТ и рекомендованы пациентам, следящим за весом.





Михаил Гинзбург врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор АСИЗ Полезны супы с овощами, например щи или борщ. В них есть пищевые волокна, которые необходимы микрофлоре кишечника, нормализуя его работу.

С приходом весны врач порекомендовал разнообразить первые блюда крапивой или микрозеленью.

"Также в суп можно добавить любую крупу, чтобы сделать его еще сытнее", – посоветовал специалист.

Здоровому человеку первые блюда можно есть каждый день. А вот людям с подагрой (патология обмена веществ, которая характеризуется поражением суставов и почек), супы на мясе, птице или рыбе противопоказаны. Они содержат пуриновые основания, из-за которых болезнь продолжает развиваться, предупредил эксперт.

Ранее врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказала, что отказ от овощей и фруктов негативно сказывается на здоровье. Дефицит клетчатки приводит к запорам, колоректальному раку и другим серьезным патологиям.