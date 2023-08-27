Три интересных рецепта блюд из лесных грибов

Сезон грибов в самом разгаре, и после очередного улова на "тихой охоте" возникает логичный вопрос: что теперь делать с добычей? Один из простых и практичных вариантов – приготовить что-нибудь аппетитное. Расскажем рецепты трех самых вкусных блюд с добавлением лесных грибов.

Киш с грибами и шпинатом

Ароматный пирог совершенно точно станет украшением любого стола. Но чтобы его приготовить, придется немного потрудиться. Сначала надо заняться тестом, и для него понадобится:



200 граммов муки;

100 граммов сливочного масла;

одно яйцо;

две столовые ложки ледяной воды;

щепотка соли.

Масло надо смешать с мукой, солью и яйцом до рассыпчатой массы, а затем добавить ледяную воду. Далее нужно быстро замесить тесто, скатать его в шар, завернуть в пленку и убрать в холодильник на один час.

Охлажденную массу следует тонко раскатать и выложить в форму для запекания, аккуратно формируя бортики. Тесто на дне нужно наколоть вилкой, после чего заготовку необходимо вернуть в холодильник еще на 15 минут. Затем основу пирога надо поставить в духовку на 10 минут при температуре 200 градусов.

Самое время приступить к приготовлению начинки. Для нее понадобится:



500 граммов лесных грибов;

небольшой пучок шпината;

одна луковица;

два яйца;

200 миллилитров сливок жирностью в 10%;

150 граммов твердого сыра;

соль и перец по вкусу.

Грибы надо закинуть в подсоленную воду и отварить 20 минут, после чего обжарить их с луком на сливочном масле. Мелконарезанный шпинат тушится на слабом огне две-три минуты.

Далее зелень с грибами нужно выложить в форму из теста и посыпать натертым сыром. Яйца взбиваются со сливками, солью и перцем, после чего этой массой заливается начинка. Последний штрих – киш отправляется в духовку и выпекается при температуре 180 градусов до золотистой корочки. На это уйдет примерно 40 минут.

Суп-пюре с грибами и сыром

Очень вкусное и сытное блюдо, которое довольно просто приготовить. Чтобы подать сюп-пюре к столу, понадобится:



300 граммов грибов;

одна луковица;

одна морковь;

две крупные картофелины;

150 граммов плавленого сыра;

литр воды;

соль и перец по вкусу.

В кастрюлю надо налить воду, положить туда крупнонарезанную картошку и поставить вариться. Когда закипело, нужно убавить огонь и варить еще примерно 15 минут. Тем временем нарезается лук, грибы и морковь. Сначала на разогретую сковороду отправляется первый ингредиент, чуть позже к нему добавляется второй, а потом и третий. Все это нужно обжаривать, пока не выпарится выделяющаяся жидкость.

Овощи и грибы надо выложить в кастрюлю с картофелем и поварить еще около пяти минут. Затем необходимо добавить туда нарезанный небольшими кубиками плавленый сыр. Пока он не растворится, варим суп на медленном огне, периодически помешивая. Блюдо почти готово: осталось его посолить, поперчить и взбить блендером до однородной консистенции.

Салат с лисичками

Эти грибы отличаются ярким окрасом, приятным вкусом и неоспоримой пользой – в них содержатся витамины A, E, C, B1, B2 и даже D. Чтобы приготовить вкусный салат из лисичек, понадобится:



500 граммов лисичек;

три отварных картофелины;

два помидора;

одна головка репчатого лука;

два малосольных огурца;

200 граммов китайской капусты;

небольшой пучок свежей зелени;

растительное масло, соль и перец по вкусу.

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Лисички надо обжарить с луком на растительном масле, пока не выпарится жидкость. Капусту, огурцы, помидоры и отварной картофель следует нарезать и положить в салатник. К этому добавляем обжаренные лисички с луком. Салат осталось посолить, поперчить, заправить маслом и хорошенько перемешать.