Три интересных рецепта блюд из лесных грибов

Сезон грибов в самом разгаре, и после очередного улова на "тихой охоте" возникает логичный вопрос: что теперь делать с добычей? Один из простых и практичных вариантов – приготовить что-нибудь аппетитное. Расскажем рецепты трех самых вкусных блюд с добавлением лесных грибов.
Киш с грибами и шпинатом
Ароматный пирог совершенно точно станет украшением любого стола. Но чтобы его приготовить, придется немного потрудиться. Сначала надо заняться тестом, и для него понадобится:
- 200 граммов муки;
- 100 граммов сливочного масла;
- одно яйцо;
- две столовые ложки ледяной воды;
- щепотка соли.
Масло надо смешать с мукой, солью и яйцом до рассыпчатой массы, а затем добавить ледяную воду. Далее нужно быстро замесить тесто, скатать его в шар, завернуть в пленку и убрать в холодильник на один час.
Охлажденную массу следует тонко раскатать и выложить в форму для запекания, аккуратно формируя бортики. Тесто на дне нужно наколоть вилкой, после чего заготовку необходимо вернуть в холодильник еще на 15 минут. Затем основу пирога надо поставить в духовку на 10 минут при температуре 200 градусов.
Самое время приступить к приготовлению начинки. Для нее понадобится:
- 500 граммов лесных грибов;
- небольшой пучок шпината;
- одна луковица;
- два яйца;
- 200 миллилитров сливок жирностью в 10%;
- 150 граммов твердого сыра;
- соль и перец по вкусу.
Грибы надо закинуть в подсоленную воду и отварить 20 минут, после чего обжарить их с луком на сливочном масле. Мелконарезанный шпинат тушится на слабом огне две-три минуты.
Далее зелень с грибами нужно выложить в форму из теста и посыпать натертым сыром. Яйца взбиваются со сливками, солью и перцем, после чего этой массой заливается начинка. Последний штрих – киш отправляется в духовку и выпекается при температуре 180 градусов до золотистой корочки. На это уйдет примерно 40 минут.
Суп-пюре с грибами и сыром
Очень вкусное и сытное блюдо, которое довольно просто приготовить. Чтобы подать сюп-пюре к столу, понадобится:
- 300 граммов грибов;
- одна луковица;
- одна морковь;
- две крупные картофелины;
- 150 граммов плавленого сыра;
- литр воды;
- соль и перец по вкусу.
В кастрюлю надо налить воду, положить туда крупнонарезанную картошку и поставить вариться. Когда закипело, нужно убавить огонь и варить еще примерно 15 минут. Тем временем нарезается лук, грибы и морковь. Сначала на разогретую сковороду отправляется первый ингредиент, чуть позже к нему добавляется второй, а потом и третий. Все это нужно обжаривать, пока не выпарится выделяющаяся жидкость.
Овощи и грибы надо выложить в кастрюлю с картофелем и поварить еще около пяти минут. Затем необходимо добавить туда нарезанный небольшими кубиками плавленый сыр. Пока он не растворится, варим суп на медленном огне, периодически помешивая. Блюдо почти готово: осталось его посолить, поперчить и взбить блендером до однородной консистенции.
Салат с лисичками
Эти грибы отличаются ярким окрасом, приятным вкусом и неоспоримой пользой – в них содержатся витамины A, E, C, B1, B2 и даже D. Чтобы приготовить вкусный салат из лисичек, понадобится:
- 500 граммов лисичек;
- три отварных картофелины;
- два помидора;
- одна головка репчатого лука;
- два малосольных огурца;
- 200 граммов китайской капусты;
- небольшой пучок свежей зелени;
- растительное масло, соль и перец по вкусу.
Лисички надо обжарить с луком на растительном масле, пока не выпарится жидкость. Капусту, огурцы, помидоры и отварной картофель следует нарезать и положить в салатник. К этому добавляем обжаренные лисички с луком. Салат осталось посолить, поперчить, заправить маслом и хорошенько перемешать.
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