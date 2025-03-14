Врач Дианова: отказ от фруктов и овощей повышает риск развития рака

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Отказ от употребления фруктов и овощей приводит к дефициту витаминов, проблемам с ЖКТ, а также повышает риск развития дивертикулеза и колоректального рака. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

По ее словам, овощи и фрукты способствуют долголетию. Они содержат клетчатку, большое разнообразие витаминов и минералов и улучшают работу ЖКТ.

"Клетчатка делает пищевой комок более мягким и улучшает его продвижение по кишечнику. Если отказаться от овощей и фруктов, то могут возникнуть запоры. Кроме того, повышается риск развития дивертикулеза (образование в стенке толстой кишки мешочкообразных выпячиваний. – Прим. ред.) и колоректального рака", – предупредила врач.



Нурия Дианова врач-диетолог, гастроэнтеролог и психолог пищевого поведения У людей, которые питаются только рафинированной и белковой пищей и не едят фрукты и овощи, иммунитет работает совершенно по-другому. Они быстрее цепляют инфекции и тяжелее их переносят, потому что имеют недостаточно витаминов и микроэлементов из-за неправильного питания.

Специалист посоветовала употреблять фрукты, овощи, сухофрукты и ягоды при каждом приеме пищи. Они должны занимать половину тарелки.

"Норма по потреблению в сутки – 400–500 граммов суммарно. Причем овощей, зелени и салатов должно быть больше, чем фруктов и сухофруктов. Условно не менее трех порций овощей и одна-две порции фруктов", – указала эксперт.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева посоветовала есть для снижения холестерина цельнозерновые каши, овощи, фрукты, орехи, растительные масла и рыбу жирных сортов. Последняя полезна благодаря содержанию полиненасыщенных жирных кислот.