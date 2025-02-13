Диетолог Писарева перечислила лучшие продукты для снижения уровня холестерина

13 февраля, 16:56Общество
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Каши, овощи, фрукты, орехи, растительные масла и жирная рыба снижают холестерин. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.
По ее словам, снижению уровня холестерина в крови способствуют продукты, богатые клетчаткой и пищевыми волокнами. В частности, бобовые, овощи и фрукты.
"Также можно употреблять различные богатые клетчаткой каши. Овсяную, гречневую, отруби – то есть любые цельнозерновые", – указала эксперт.
Источником полиненасыщенных жирных кислот также является жирная рыба (например, лососевые, скумбрия) – ее диетолог посоветовала есть не реже двух-трех раз в неделю.
Помимо этого, для снижения холестерина врач может назначить биологически активные добавки с содержанием омега-3 или лекарственные препараты, заключила эксперт.
Ранее россиянам назвали продукты, которые повышают уровень холестерина. Вредным считается жареный бекон, сосиски, гамбургеры, мясные консервы и фастфуд. Кроме того, две трети насыщенных жиров содержатся в сливочном масле.