Диетолог Писарева перечислила лучшие продукты для снижения уровня холестерина

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Каши, овощи, фрукты, орехи, растительные масла и жирная рыба снижают холестерин. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, снижению уровня холестерина в крови способствуют продукты, богатые клетчаткой и пищевыми волокнами. В частности, бобовые, овощи и фрукты.

"Также можно употреблять различные богатые клетчаткой каши. Овсяную, гречневую, отруби – то есть любые цельнозерновые", – указала эксперт.



Ирина Писарева врач-диетолог, нутрициолог В рационе должны обязательно присутствовать полиненасыщенные жирные кислоты, такие как омега-3. Их мы получаем из растительных масел, орехов и авокадо.

Источником полиненасыщенных жирных кислот также является жирная рыба (например, лососевые, скумбрия) – ее диетолог посоветовала есть не реже двух-трех раз в неделю.

Помимо этого, для снижения холестерина врач может назначить биологически активные добавки с содержанием омега-3 или лекарственные препараты, заключила эксперт.

Ранее россиянам назвали продукты, которые повышают уровень холестерина. Вредным считается жареный бекон, сосиски, гамбургеры, мясные консервы и фастфуд. Кроме того, две трети насыщенных жиров содержатся в сливочном масле.