Кардиолог Щеглина объяснила важную роль холестерина в организме

Холестерин нужен для жизнедеятельности организма, однако его избыток может привести к серьезным последствиям. Об этом рассказала врач-кардиолог регионального сосудистого центра Городской клинической больницы им. Ф. И. Иноземцева Татьяна Щеглина в программе "Доктор 24".
Роль холестерина в организме
Холестерин – один из липидов в организме человека. Он необходим для строительства стенок клеток. При этом около 80% вещества синтезируется внутри тела, а 20% поступает с пищей, рассказала Татьяна Щеглина.
Повышенный уровень холестерина может передаваться генетически из-за внутренних мутаций.
Врач также добавила, что сегодня нередко у пациентов в возрасте 12-16 лет случаются сердечно-сосудистые катастрофы.
Кроме того, нужно обращать внимание не только на количество общего холестерина, но и на его фракции – липопротеины низкой и высокой плотности, а также триглицериды. При этом в каждом возрасте норма жирового вещества различается. У молодых людей она должна быть немного выше, чем у пожилых после инсультов или инфарктов.
Профилактика
До 40 лет нужно проходить диспансеризацию хотя бы раз в год, однако в пожилом возрасте после сердечно-сосудистых катастроф за холестерином и его липидными фракциями необходимо следить особенно внимательно, отметила кардиолог.
Улучшить состояние здоровья помогут:
- отказ от вредных привычек;
- прием назначенных препаратов;
- правильное питание с ограниченным количеством жареного и жирного.
Избавиться от бляшек в сосудах с помощью народных способов не получится, предупредила Щеглина. То же касается и популярных "очищающих" капельниц: при такой патологии врачи используют только хирургический способ, заключила эксперт.