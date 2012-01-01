Кардиолог Щеглина объяснила важную роль холестерина в организме

Холестерин нужен для жизнедеятельности организма, однако его избыток может привести к серьезным последствиям. Об этом рассказала врач-кардиолог регионального сосудистого центра Городской клинической больницы им. Ф. И. Иноземцева Татьяна Щеглина в программе "Доктор 24".

Роль холестерина в организме

Холестерин – один из липидов в организме человека. Он необходим для строительства стенок клеток. При этом около 80% вещества синтезируется внутри тела, а 20% поступает с пищей, рассказала Татьяна Щеглина.

Повышенный уровень холестерина может передаваться генетически из-за внутренних мутаций.





Татьяна Щеглина врач-кардиолог регионального сосудистого центра Городской клинической больницы им. Ф.И. Иноземцева Такое встречается примерно у 12-15% населения. Важно отметить, что люди могут долгое время жить с этой мутацией, не подозревая о ней. Поэтому рекомендуется регулярно проверять уровень холестерина в любом возрасте, даже детям.

Врач также добавила, что сегодня нередко у пациентов в возрасте 12-16 лет случаются сердечно-сосудистые катастрофы.

Кроме того, нужно обращать внимание не только на количество общего холестерина, но и на его фракции – липопротеины низкой и высокой плотности, а также триглицериды. При этом в каждом возрасте норма жирового вещества различается. У молодых людей она должна быть немного выше, чем у пожилых после инсультов или инфарктов.

Профилактика

До 40 лет нужно проходить диспансеризацию хотя бы раз в год, однако в пожилом возрасте после сердечно-сосудистых катастроф за холестерином и его липидными фракциями необходимо следить особенно внимательно, отметила кардиолог.

Улучшить состояние здоровья помогут:

отказ от вредных привычек;

прием назначенных препаратов;

правильное питание с ограниченным количеством жареного и жирного.

Избавиться от бляшек в сосудах с помощью народных способов не получится, предупредила Щеглина. То же касается и популярных "очищающих" капельниц: при такой патологии врачи используют только хирургический способ, заключила эксперт.