Шеф-повар Мосин: для жарки лучше всего подойдет подсолнечное масло

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Подсолнечное масло обладает нейтральным вкусом и высокой температурой дымления, которая достигает примерно 225 градусов, поэтому оно идеально подходит для жарки, объяснил шеф-повар Григорий Мосин в беседе с "Газетой.ру".

Кроме того, в составе подсолнечного масла присутствуют полиненасыщенные жирные кислоты, в частности омега-6. Однако при нагревании жиры могут окисляться, а избыток кислот может нанести вред организму. В связи с этим шеф-повар рекомендовал выбирать рафинированное масло.

В свою очередь, оливковое масло богато мононенасыщенными жирными кислотами, антиоксидантами и витаминами. Оно считается одним из самых полезных для сердечно-сосудистой системы. Из-за того, что оливковое масло имеет относительно низкую температуру дымления (190–220 градусов), его лучше использовать для приготовления салатов, соусов, жарки овощей и рыбы, а также запекания.

"Кокосовое масло содержит насыщенные жирные кислоты, полезные для метаболизма, дает энергию. Однако оно способно повышать уровень холестерина", – предупредил шеф-повар.

Так, по его словам, этот вид масла подойдет для приготовления азиатских блюд, выпечки и жарки на среднем огне.

Масло авокадо насыщено полезными веществами: в нем много мононенасыщенных жиров и антиоксидантов. Температура дымления составляет примерно 270 градусов, так что оно одно из самых стойких масел для жарки и запекания при высоких температурах.

Также Мосин отметил, что в составе масла грецкого ореха присутствуют полезные жирные кислоты омега-3 и антиоксиданты. Однако оно не подходит для жарки при высоких температурах. Его лучше всего использовать в качестве заправки для салатов или как добавку к уже готовым блюдам.

Между тем арахисовое масло содержит витамин Е и вещества, которые препятствуют окислению. Вкус у него нейтральный, но у некоторых людей может вызывать аллергию, предупредил специалист. Такое масло подходит для жарки мяса и рыбы из-за температуры дымления около 230 градусов.

"Горчичное масло содержит омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которые полезны для сердца, и обладает уникальным вкусом и ароматом. Это же является и его недостатком – для кого-то вкус может показаться слишком ярким", – отметил Мосин.

Он также добавил, что обычно горчичное масло используется при создании блюд индийской кухни и жарки на высоких температурах.

Кунжутное масло можно использовать при приготовлении блюд азиатской кухни, жарки овощей и мяса при средних температурах. Его специфический вкус может оттолкнуть некоторых людей, но масло обладает приятным ореховым вкусом и ароматом, подытожил эксперт.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина рассказала, что недостаточное потребление овощей может привести к запорам и нехватке важных для организма витаминов и микроэлементов. По ее словам, овощи содержат клетчатку, витамины и микроэлементы, поэтому отказываться от них не рекомендуется.

Мухина посоветовала употреблять ежедневно 600 граммов овощей и фруктов разных цветов. Причем желательно есть овощи в свежем виде, но при заболеваниях желудочно-кишечного тракта лучше употреблять термически обработанные.