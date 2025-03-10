Врач Мухина предупредила об опасности тренда на поедание тюльпанов

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Употребление в пищу тюльпанов может вызвать отравление, предупредила в разговоре с Москвой 24 врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Ранее в Сети начал набирать популярность новый тренд: девушки едят подаренные на 8 Марта тюльпаны и снимают это на видео. По их словам, по вкусу цветы напоминают горох и щавель.

Диетолог пояснила, что тюльпаны содержат опасные для здоровья вещества, поэтому употреблять их в пищу не рекомендуется.



Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук На поверхности листьев, стеблей и внутри тюльпанов могут быть остатки пестицидов и гербицидов, потому что растение не выращивается с целью употребления в пищу, оно декоративное. При попадании в организм химические вещества могут вызвать отравление.

"Если девушки предпочитают употреблять подарки в пищу, то пусть лучше просят своих молодых людей дарить не тюльпаны, а букеты из овощей и фруктов – это гораздо полезнее", – заметила эксперт.

Ранее владельцев домашних животных предупредили, что некоторые цветы могут представлять смертельную опасность для питомцев. Речь идет о растениях подсемейства луковых, а также семейства амариллисовых, ароидных и лилейных. К последним, в частности, относятся тюльпаны и ландыши.

