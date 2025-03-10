Врач Мухина предупредила об опасности тренда на поедание тюльпанов

10 марта, 14:38Общество
Фото: depositphotos/LiliGraphie
Употребление в пищу тюльпанов может вызвать отравление, предупредила в разговоре с Москвой 24 врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
Ранее в Сети начал набирать популярность новый тренд: девушки едят подаренные на 8 Марта тюльпаны и снимают это на видео. По их словам, по вкусу цветы напоминают горох и щавель.
Диетолог пояснила, что тюльпаны содержат опасные для здоровья вещества, поэтому употреблять их в пищу не рекомендуется.
"Если девушки предпочитают употреблять подарки в пищу, то пусть лучше просят своих молодых людей дарить не тюльпаны, а букеты из овощей и фруктов – это гораздо полезнее", – заметила эксперт.
Ранее владельцев домашних животных предупредили, что некоторые цветы могут представлять смертельную опасность для питомцев. Речь идет о растениях подсемейства луковых, а также семейства амариллисовых, ароидных и лилейных. К последним, в частности, относятся тюльпаны и ландыши.