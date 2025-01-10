Тренд на соленые огурцы с блестками стал популярным в Сети

В Сети завирусился тренд на соленые огурцы с блестками

Соленые огурцы с добавлением блесток стали новым популярным трендом в интернете. О том, как и зачем пользователи Сети украшают овощи, разобрался телеканал Москва 24.

Мода на пищевые блестки в соленьях пришла в Россию из США. Чаще всего кондитеры добавляют глиттеры в десерты, но такое применение особенно вызвало интерес.



Екатерина Михайлова кондитер Я считаю, что блестящие темы больше подходят для чего-то сладкого. Глиттер – это мелкие частицы, которые придают любым изделиям серебристое, золотистое, яркое сияние. Где-то глиттер используется для того, чтобы украсить елку, где-то их применяют для изготовления игрушек.

Название "глиттер" происходит от английского слова "блестеть", "сверкать". Эту пищевую добавку также нередко называют кандурином. Он представляет собой пищевой краситель, в основе которого используется сахар. Съедобные блестки изготавливают с применением природных силикатов, а также оксида железа, слюды, диоксида и титана. При этом безопасность последнего для человеческого организма не установлена.

(титан. – Прим. ред.) запрещен категорически. В Америке он еще используется. Есть последние исследования ученых из Китая о влиянии даже микрочастиц титана на нарушение баланса микрофлоры кишечника в сторону нездоровой.

Нурия Дианова исполнительный директор НИЦ "Здоровое питание" В ряде европейских стран при производстве уже лекарственных средств онзапрещен категорически. В Америке он еще используется. Есть последние исследования ученых из Китая о влиянии даже микрочастиц титана на нарушение баланса микрофлоры кишечника в сторону нездоровой.

Эксперт подчеркнула, что безопасность кандурина на основе других силикатов подтверждена, однако даже такие глиттеры необходимо употреблять в меру. Она заявила, что делать это можно не чаще раза в месяц. По словам Диановой, употребление соленых огурцов с блестками не может стать нормой, так как может привести к нарушению функций ЖКТ и печени, а также к возникновению аллергии.

Психологи, в свою очередь, считают, что тренд на глиттер порожден погоней человека за быстрым дофамином, поскольку блестки делают еду необычной. По словам специалиста Кристины Радиной, в современном мире люди не думают о том, что им съесть, чтобы выжить, но ищут для себя что-то вкусное и интересное. Еда и тренды в кулинарии в настоящее время стали для человечества способом развлечения.

При этом приобрести пищевые блестки достаточно легко. Они представлены на маркетплейсах по цене 180 рублей за банку, а набор таких глиттеров стоит в среднем в районе 400 рублей. Несмотря на это, врачи рекомендуют не следовать этой моде.

Тем временем россияне стали чаще есть гребешки, мидии и кальмары. Таким образом они пытаются порадовать себя на фоне стресса. Увеличение потребления моллюсков уже привело к росту их производства и импорта.

