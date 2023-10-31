Врач предрек исчезновение фастфуда через 20 лет

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Cоруководитель направления "Превентивная медицина" НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков в беседе с RT предсказал исчезновение современного фастфуда уже через 20 лет.

"Об этом свидетельствуют распространение таких профессий, как нутрициолог, появление на прилавках функциональных продуктов", – считает он.

К быстрой трансформации индустрии фастфуда, по его мнению, приведет тренд на здоровый образ жизни современного человека, а также постепенный переход в сторону осознанного подхода к питанию.

Сейчас в основу питания людей входят легкие углеводы и быстрые перекусы – это помогает быстро потреблять энергию, однако такая пища уже спровоцировала эпидемии неинфекционных заболеваний, диабета, ожирения и болезни Альцгеймера, уточнил Чудаков.

Он напомнил, что фастфуд не обладает необходимыми микронутриентами или клетчаткой. Из-за нехватки нужных веществ организм посылает сигналы о голоде, а человек, в свою очередь, переедает пищу без особой пользы, сказал врач.

"Употребление фастфуда негативно сказывается на работе сердца, органов ЖКТ и мозга. <...> Важно менять культуру питания и делать выбор в пользу продуктов, не наносящих вред организму", – заключил он.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил Минздраву РФ запретить рекламу фастфуда и газированных напитков в СМИ, а также информировать граждан о негативных последствиях потребления такой пищи.

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