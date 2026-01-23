Более 200 тыс операций в СКП провели в Москве в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

В Москве в 2025 году провели более 200 тысяч операций в стационарах кратковременного пребывания (СКП). Таким образом, количество малотравматичных операций увеличилось более чем в 5 раз за последние 5 лет, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр подчеркнула, что современные технологии кардинально меняют столичную медицину. Благодаря внедрению новейшего оборудования и малоинвазивных методик многие операции теперь проходят в режиме "одного дня".

"Мы проводим их в стационарах кратковременного пребывания – это формат, при котором вся помощь, от госпитализации до послеоперационного наблюдения, укладывается в сутки, без долгого нахождения в больнице", – пояснила Ракова.

Она указала, что жители Москвы могут получить лечение в СКП на базе 28 крупнейших взрослых и детских стационаров города. Отделения для совершеннолетних пациентов работают по 8 хирургическим профилям, а для детей – по 7. Наиболее востребованы операции в сферах акушерства и гинекологии, общей хирургии и офтальмологии.

Ранее в столице появился сервис на базе искусственного интеллекта для выявления остеопороза. Нейросеть автоматически анализирует и находит признаки патологии на КТ-исследованиях, которые проводились по другим клиническим показаниям.

В рамках одного исследования комплексные ИИ-сервисы могут одновременно выявлять до 14 патологий.