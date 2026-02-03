Обманом вывезенную в Мьянму россиянку освободили и доставили в Бангкок

Фото: телеграм-канал "Посольство России в Таиланде"

Россиянку вызволили из мошеннического call-центра, который располагается на пограничной с Таиландом территории Мьянмы. Об этом сообщило в телеграм-канале посольство в Бангкоке.

Операцию удалось успешно завершить благодаря скоординированным действиям полицейских и дипломатов Таиланда и Мьянмы, а также усилиям российской дипмиссии.

"3 февраля 2026 года организована передача на таиландскую сторону гражданки России с дальнейшим сопровождением в Бангкок с целью вылета на родину", – говорится в сообщении.

Ранее другая россиянка стала жертвой мошеннической схемы, когда ей предложили работу моделью в Таиланде. Однако вместо обещанной карьеры ее обманом перевезли в Мьянму, где заставили работать в одном из call-центров. Российское посольство получило сведения о ее местонахождении, что позволило организовать освобождение и передачу дипломатам.

Позднее стало известно о похищении еще трех граждан России в Мьянме. Посол Искандер Азизов выразил обеспокоенность тем, что десятки россиян могут находиться в подобных мошеннических call-центрах, куда их доставляют торговцы людьми из Таиланда. Дипломат отметил, что из-за незаконного въезда россиян в Мьянму, точное количество пострадавших сложно установить.